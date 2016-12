GSMA选举产生新一届董事会成员，并推选Sunil Bharti Mittal担任主席

新德里--(BUSINESS WIRE)--十月 28, 2016--(美国商业资讯)--GSMA今天宣布其已选出GSMA董事会的新一届成员,任期两年,从2017年1月至2018年12月。GSMA董事会还推选巴帝集团(Bharti Enterprises)创始人兼董事长Sunil Bharti Mittal为主席,并推选Orange Group创新执行副总裁Mari-Noëlle Jego-Laveissiere连任副主席。作为GSMA的主席,Mittal将监督该组织的战略方向,该组织代表近800家全球移动运营商以及更广泛的移动生态系统的逾300家企业。

Mittal表示:“很高兴能够被选为GSMA的主席,也很期待与董事会的其他成员、GSMA领导团队及我们的全部会员保持密切合作,共同解决移动产业和客户正面临的重要问题。移动已在相对短暂的时期内对个人、企业、行业和社会带来变革性影响,从而为当地经济做出重大贡献,并改善全球数十亿人的生活。”

Mittal继续道:“随着我们致力于连接每一个人、每一件事以打造更美好的未来,我对于我们的下一个旅程充满期待。在我即将全球履新的岗位上,我也会很高兴能够为印度正在进行中的移动宽带改革提供支持,以促进印度政府提出的‘数字印度’计划,及其惠及所有人的宽带接入愿景。”

作为首位被推选为GSMA主席的印度人,Mittal曾于今年早些时候接任国际商会(ICC)主席一职。此外,他还就职于多家知名国际机构及智库的董事会和理事会,例如世界经济论坛(WEF)、国际电信联盟(ITU)电信委员会、宽带委员会(Broadband Commission)、哈佛大学全球顾问委员会 – 哈佛商学院(HBS)院长顾问委员会、新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)国际咨询小组,以及总理担任主席的新加坡研究、创新和创业理事会。他还是卡耐基国际和平基金会(Carnegie Endowment for International Peace)的受托人,并在卡塔尔基金会理事会(Board of Qatar Foundation Endowment)任职。

巴帝电信(Bharti Airtel)是本周在新德里举办的首届GSMA移动360印度(Mobile 360 – India)活动暨GSMA董事会会议的主办方。当选GSMA主席的Mittal率领GSMA董事会代表团于周三下午与印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)会面成为本周的亮点。在深入广泛的座谈中,此次会晤强调移动在践行印度政府提出的“数字印度”愿景中所起到的关键作用,该愿景将宽带作为惠及每一个公民的实用工具,从而将数字融合和金融普惠带至该国的每一个角落。

GSMA 2017-2018任期董事会成员

GSMA董事会共有28位成员,包括25位来自全球最大的运营商集团以及在全球布局的小型独立运营商的代表。GSMA会长葛瑞德(Mats Granryd)也将继续任职GSMA董事会。GSMA 2017-2018任期董事会成员包括:

美洲电信公司(América Móvil)国际关系执行副总裁Juan Carlos Archila AT&T Mobility全球连接管理执行副总裁Bill Hague 巴帝集团创始人兼董事长Sunil Bharti Mittal 中国移动执行董事兼副总裁沙跃家 中国电信执行董事兼执行副总裁孙康敏 中国联通总裁兼副董事长陆益民 德国电信(Deutsche Telekom)公共与法规事务高级副总裁Wolfgang Kopf 阿联酋电信(Etisalat)国际首席执行官Hatem Dowidar GSMA会长葛瑞德 和记电讯(Hutchison)欧洲副董事长Christian Salbaing KDDI总裁Takashi Tanaka KPN首席执行官Eelco Blok 韩国电信(KT Corporation)董事长兼首席执行官Chang-Gyu Hwang Millicom首席执行官Mauricio Ramos MTN集团(MTN Group)董事长兼代理首席执行官Phuthuma Nhleko MTS总裁Andrei Dubovskov NTT DOCOMO总裁兼首席执行官Kazuhiro Yoshizawa Orange Group创新执行副总裁Mari-Noëlle Jego-Laveissiere SK电讯(SK Telecom)总裁兼首席执行官Dong-Hyun Jang 西班牙电信(Telefoìnica)董事局副总裁Julio Linares López 挪威电信集团(Telenor Group)总裁兼首席执行官Sigve Brekke Telia Company总裁兼首席执行官Johan Dennelind Turkcell首席执行官Kaan Terzioğlu 威瑞森电信(Verizon)首席战略官Roy Chestnutt 沃达丰(Vodafone)集团首席商业运营与战略官Serpil Timuray Zain Group首席执行官Scott Gegenheimer

GSMA现任主席Jon Fredrik Baksaas在担任这一职位三年后,将于2016年底从董事会卸任。Baksaas于2008年被推选为GSMA董事会成员。

Baksaas评论道:“凭借全球近48亿订阅移动服务的个人,它已成为有史以来构建的普及率最高且发展快速的用户平台。现在,它可供发展中及发达市场的数十亿人使用,从而提供增益人生的服务,并为所有人带来新的社会经济机遇。移动产业正处于全球数字转型的中心,致力于将地球打造成更美好的居所,以支持联合国可持续发展目标。能够在GSMA董事会效力八年,并在过去的三年里担任主席职位,我真得感到非常荣幸。随着GSMA致力于将GSMA Mobile Connect(移动连接)等全球平台能力扩大以覆盖全球数十亿用户,我祝新一届董事会及主席Sunil Bharti Mittal先生事业顺利。”

关于 GSMA (GSM 协会)

GSMA代表全球移动运营商的共同权益。GSMA在更广泛的全球移动生态系统中连结着近800家移动运营商,近300家企业,其中包括手机与设备制造商,软件公司,设备供应商,互联网企业,以及相关行业组织。GSMA还是业界领先活动的主办方,如世界移动通信大会、世界移动大会-上海,世界移动大会-美洲,以及移动360系列会议等等。

欲了解更多信息,请访问GSMA网站: www.gsma.com 。在Twitter上关注GSMA:@GSMA。

