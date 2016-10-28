洛克威爾自動化任命亞太區新總裁

新加--(BUSINESS WIRE)--Oct 28, 2016--(美國商業資訊)--洛克威爾自動化有限公司(Rockwell Automation)任命Joseph Sousa擔任亞太區總裁。

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羅克韋爾自動化亞太區總裁Joe Sousa（照片：美國商業資訊）

Sousa原任拉丁美洲地區總裁，如今將負責執行公司的成長和業績策略，並領導位於中國、印度、南太平洋、東南亞、韓國和日本的商業和銷售組織。2015會計年度，亞太地區為洛克威爾自動化貢獻了8.345億美元銷售額。

全球銷售和行銷資深副總裁John McDermott表示：「Joe擅長於建立高績效團隊及培養領導人。這兩項技能是達成亞太業務目標的關鍵。長久且成功的職業生涯讓他成為這個重要領導職位的不二人選。」

1988年加入洛克威爾自動化後，Sousa先後擔任過區域經理、銷售副總裁和區域總裁。原任亞太區總裁的Tom O’Reilly將回到美國，擔任洛克威爾自動化全球業務發展副總裁。身為全球業務領導人的O’Reilly已在洛克威爾自動化服務逾25年之久。

洛克威爾自動化公司(Rockwell Automation, Inc., NYSE:ROK)是全球最大的工業自動化和資訊公司，致力於協助客戶提高生產力，推動全球永續發展。洛克威爾自動化總部設於威斯康辛州密爾瓦基，擁有約22,000名員工，為80多個國家的客戶提供服務。

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