什麼改變了法國料理美食霸權的地位？

在美食料理界，近半世紀來最熱門的話題之一就是「法國料理權威的衰弱」，在最新的「全球50大餐廳」排名中，只有一家法國餐廳名列前十，這家餐廳的菜色反映了現代化的化學烹飪法，而不是傳統法國美食的料理方式。

從18世紀開始，法國就被冠上「美食權威」的名譽，法國料理通常走精緻路線，反對中世紀摻入大量香料的烹調法，法國料理通常都含有奶油、藥草與以肉汁做基底的醬料，以不過度刺激或過甜的口味，創造豐富滑順的口感。

在20世紀末，全球最富盛名的餐廳就是法國餐廳，從倫敦的La Mirabelle法式餐廳到舊金山的La Bourgogne餐廳。1964年第一份《紐約時報》「在紐約用餐的指引手冊」裡，列出紐約10家三星級餐廳，其中有7家都是法式餐廳。同時自1963年開始，美國廚師茱莉亞柴爾德(Julia Child)大受歡迎的美食節目「法國廚師」，開始教美國人如何在自家廚房烹飪法國料理。

所以，法國料理到底出了什麼事？耶魯大學教授Paul Freedman在美媒Quartz撰文解釋法式料理的歷史興衰。

在20世紀中期，許多美國高級餐廳會提供法國料理如香澄鴨胸或烤羊排，但有些餐廳的知名料理在今日看來則已經不那麼特殊，例如鱘魚子醬儘管是道昂貴料理，卻已不需太多功夫準備；而選用里肌肉的夏多布里昂牛排注重醬汁調配，一客超過100美元的價格更注重選用肉質大過於準備與料理。

因為料理準備費時、昂貴，餐廳通常僅願意提供道地的法國料理給懂得品嚐法式精髓的顧客，例如曼哈頓中城由Henri Soulé所開的法式餐廳就僅提供無菜單料理給特別主顧，也因此在美國的法國餐廳，多半背負著勢力眼與歧視社會階層的壞名聲，大部分源於Soulé，他不僅嚴厲對待餐廳的廚師與服務人員，對顧客也很有原則，若顧客對於所安排的座位產生微詞，就會被嚴厲批評。

令人肅然起敬的Soulé從來不矯揉造作，永遠是個充滿自信、維持自己地位的美食權威，在自己的餐廳裡，他永遠用第三人稱稱呼自己，用很獨裁專制的態度對待工作人員，甚至拒絕房東在訂位時提出最佳位置的要求，寧願因此遷店。

然而，Soulé的態度在現今全球化的潮流中已無法生存，全球化與創新促使新型態法式或其它異國風味餐廳如雨後春筍般誕生，法式餐廳的典範漸漸凋零，在Soulé生前，一股與法式餐廳競爭的態勢已悄然在紐約街頭浮現。

從1970-1990年代，可以看見亞洲料理的崛起，分別是亞洲獨特的口味如日式與泰式，以及歐亞融合的料理，而義大利料理的崛起也動搖法國美食於料理界的霸權地位，有別於法式料理的豐富精緻口感，他們提供地中海較簡單、輕食的美味。

今日，亞洲與拉美、西班牙、北歐料理興起，不讓法式料理專美於前，食客對在地食材、從農場到餐桌模式的信仰更成主流，已不再獨尊正統法式料理了。