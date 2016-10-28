〈時評〉核廢悪靈何時了？

10月25日，我參加由台灣輻射安全促進會、台灣教授協會、台灣環保聯盟聯合主辦的「核電廢棄處置的技術挑戰」研討會。當天，主持人為核三廠所在地屏東縣鍾佳濱立委，引言人由我及台北醫學大學公衛學院張武修院長擔當。評論員為環保聯盟的3位老朋友劉俊秀會長、王塗發前會長以及劉志堅副會長。其實，這個活動是由張武修教授所規劃，最主要是請到日本311福島核災後研究輻射傷害非常出名的「小佐古敏莊(Toshiso Kosako)」教授，主講核電廠除役的輻射特徵。他將311福島核災後輻射的狀況整個做全盤的分析介紹。另外，還將311福島核災輻射外洩量與1986年蘇聯車諾堡事件作比較。一句話簡單的講，311福島核災輻射外洩量幾乎與426車諾堡事件一樣多，相同數量級。外洩量還繼續增加中，何時會處置完畢，主講人也不曉得，事主東京電力也不曉得，可以說沒有人曉得。

正巧前一天，我看到報紙上的報導，張景森政委在Facebook 臉書上貼文說，意外看到自己30年前在台大城鄉所書桌旁牆上貼了「驅逐蘭嶼悪靈」海報。1986年至今已經30年了，他現在是負責處理蘭嶼核廢料的人，而蘭嶼核廢料何時解決，老實講他自己也不知道。

在這裡，我將10月25日研討會上的發言記錄下來，提供給張景森政務委員等負責處理蘭嶼核廢料，及核電除役之政府高階決策人員做參考。在研討會引言中，我提到蘭嶼的核廢料的問題，只要政府有決心處理，其實是一個很容易解決的。因為，存放在蘭嶼的核廢料是1995年以前送到蘭嶼，到目前存放20年以上，更有些已存放40年之核一廠的核廢料。其實，這些低強度核廢料，對環境、對人員所造的傷害，比剛剛由核電廠產生的核廢料，强度已經衰竭的太多了。目前在核一廠、核二廠、核三廠都有控制良好的核廢料儲存場，除有濕度及溫度管控外，而且空間還非常大。那為什麼不能把已經比較無害的蘭嶼核廢料送回到核一廠、核二廠、核三廠去？也就是說「低階核廢料回娘家！」這個觀念我已經提倡了很久了。核一廠以前送到蘭嶼的核廢料送回核一廠，核二廠送到蘭嶼的核廢料送回核二廠，核三廠產生的核廢料回核三廠。另外，其他的核廢料可送到核輻射專業的核研所核廢料儲存場去。這樣蘭嶼的核廢料問題，就可以解決了！

目前，最主要是新北市朱立倫市長表態反對，但恰巧現任新北市的副市長葉惠青先生是擔任多年的前能源局局長。我曾經跟葉副市長討論過這個處理低階核廢料的觀念，基本上他是贊同我的想法的。也就是說，只要再加强溝通，我們也可以取得新北市政府的同意的，那麼蘭嶼的低階核廢料的問題就可以解決了。

核廢料是不是一定要做最終掩埋處置呢？我認為不需要，因為這會造成許多問題。而存放在核電廠裡面，其實是最安全的方法。 至於使用過燃料棒的高階核廢料，這麻煩比較大，但是整體來講還是一樣，現階段台灣沒有能力解決，如要在台灣處置的話，就是直接放在核電廠核反應爐的圍阻體裡面。當然，目前核一廠的核燃料池，與日本福島核災時出事的機組是一樣的設計。也就是說，它的燃料池是在三樓高的地方，有冷却水流失而燃料棒發熱產生氫氣引起氣爆，這當然是非常危險的。所以我的建議是，核一廠停機後趕快在地平面的地方，挖一個核燃料池，然後將三樓高的核燃料，一一吊放到一樓的燃料池裡面，以確保使用過核燃料的安全。至於爭吵已久的中期乾式儲存設施，我個人雖然比較認同濕式儲存，但也沒有那麼反對乾式儲存。尤其是，目前政府的方向已經定調為將原來的室外露天式乾式儲存改成室內。這可以解除一些附近居民的疑慮。換句話講，台灣使用過燃料棒的問題，即高強度核廢料的問題，台灣沒有能力解決，目前最適當的方法也是一樣，放置在核電廠裡面最安全。放到什麼時候呢？老實講我也不知道，至於終極的解決方式，理論上說來有三種，在這邊說出來給大家參考，當成我在「練瘋話」也無不可。

第一、依照原先契約送還給美國，但是目前這是政治上不易達到的。

第二、打到外太空或者打到月亮去。這個是理論上可行，而危險的地方是在發射打到外太空去的過程裡面也有可能產生爆炸，那麼就會全世界的人都共享輻射污染了。

第三、使用超高能量加速器，產生非常巨量的中子撞擊，而使高強度「鈽」等放射線半衰期非常長的這些物質，分裂轉變成半衰期比較短的物質。這幾年華裔美國物理學家葉恭平教授研究加速器，曾在台灣多處演講。這個方法理論上可行，但是一個超高能加速器要一千億元，而且美國自己也沒有使用過。那麼，台灣是不是要做第一隻白老鼠，也是要考慮的。

再來就是以拖待變，放在核電廠裡面，就如上面所述。整體而言，已過了30年了，台灣的核廢料問題沒有解決。而且也證明高強度核廢的問題是人類目前科技還沒有辦法解決的。

核一廠在兩年内就要停機除役；台電公司及經濟部除了擔心核電廠停機所造成的備載容量過低，會造成缺電的問題之外，例如2018年只剩下3.1%，但更重要的是核廢的問題要如何解決？請台電公司、經濟部及核能管制委員會，趕快提出辦法來吧！

「没那種屁股就不要吃那種洩藥！」，我們終於到了要面對事實， 解決問題的時候了。