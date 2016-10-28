母體的睪酮素高低 決定你成為企業家的機率

許多人懷抱著老闆夢，希望有朝一日能自己創業當老闆，不過根據新研究顯示，一個人成為企業家的機率，似乎打從娘胎即註定一切了。

胎兒在母體的子宮內，不管是男寶還是女寶，都會受到睪酮水平的影響。不分性別，每個人體內的雄性和雌性性激素水平都不同。某些男性的睪酮水平高些，某些男性的睪酮水平則低一些，同樣的，女性也是這種情況。而根據美國費城的維拉諾瓦大學（Villanova School of Business）研究團隊發現，母體睪酮水平的高低會影響寶寶日後成為企業家的機率。

由於睪酮水平的高低也會受到每個人的生活、經濟和生物因素影響。為了排除某些會影響研究結果的因素，研究人員比較了同性別和不同性別雙胞胎體內的雄性性激素水平，結果發現，雙胞胎男孩的睪酮水平會較低，因為他們必須分享。

Patel教授表示，如果在母體內能接受到較高的睪酮水平，未來成為老闆和從事金融業的機率較高，而且較有運動天分，尤其是橄欖球或是美式足球方面；換句話說，也代表承擔風險的能力也較高。

至於如何知道你在母體裡接受到的睪酮水平高低呢？Patel教授提供的一個簡單的辨認方法：伸出你的雙手，比較下無名指和食指的長度，如果無名指較長的話，代表在母體內接受到睪酮水平較高。

不過生物學不代表命運，要成為一個企業家有許多的因素，不可能單靠無名指的長短來決定。該研究屬於人類行為之生物學基礎，只是單從生物學角度去研究睪酮水平和成為企業家之間的關連性。