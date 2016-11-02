江翠國中地景藝術「大江翠魔方藝境」啟用儀式

江翠國中大型藝術地景「大江翠魔方藝境」今(28) 日正式揭牌！新北市教育局為推動學校營造藝術情境，打造校園特色 地景，由江翠國中為首站，聯合學區內江翠、文聖、 莒光國小組成大江翠家族學校，秉持Make learning more fun-讓學習更有趣的理念，共同創造出大江翠魔方公共藝術， 並結合跨領域的實作體驗主題課程， 讓學生製作出屬於自己獨一無二的魔術方塊， 透過找尋神秘魔方地景的闖關活動，使學習更加有趣。

新北市以「藝術即校園，校園即藝術」的核心概念，自105年度起 首度推動校園藝術情境營造【spotlight·藝境】 實施計畫，希望落實及擴大藝術角及空間美學營造理念， 促使學校積極營造校園美學， 創造屬於校本特色之藝術情境校園並結合推動相關藝術教育課程或活 動，今年度本市18所高中、國中小率先發展藝術情境， 期許學校打造美感校園環境，讓校園內處處有藝術。

江翠國中以魔術方塊翻轉學習方式、建置3D魔方實境彩繪、 留住學生風采的魔方名人牆及小王子More Fun活力角等魔方藝術地景為主軸， 進一步延伸藝術情境營造思維，結合數學、生活科技、 視覺藝術領域教師共同設計「魔方‧More Fun」主題課程，引導學生共同創作獨創性的魔術方塊，培養學生 專注投入、理解掌握、想像突破及自信鑑賞的能力。江翠國中學生劉 玟翎指出，一般的魔術方塊是單調的白、黃、藍、綠、紅、 橙六顏色，但由於科技的運用， 讓自己能夠將表演藝術課的京劇角色，生、旦、淨、丑、雜、武、 流等臉譜拼貼於魔方表面，著實有粉墨登場， 讓魔術方塊有了生命力的感覺。