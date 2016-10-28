新莊菁美扶輪社等8社聯合捐贈新北市23校圖書

新莊區扶輪社團致力於推廣閱讀教育，於今(27)日 與新北市政府教育局聯合舉辦「看見閱讀的力量－贈書活動」， 希望將閱讀的種子推廣至新莊區內23所公立國中小學及高中。 由教育局長龔雅雯代表接受贈書， 受贈學校校長及家長會長也受邀出席，藉由隆重的捐贈儀式， 向新莊區各個扶輪社表達感謝之意，期盼結合公私資源， 提昇學生的閱讀品質，讓閱讀的種子，在新北各地萌芽茁壯， 開展學生視野，讓孩子享受悠遊書中的樂趣。

教育局長龔雅雯表示，新北市對閱讀教育非常重視， 每年編列國中小充實圖書改造暨營運計畫6千多萬元經費， 積極改造學校圖書館環境，並致力發展電子書， 透過資訊網路消弭本市城鄉教育的落差現象； 感謝新莊區扶輪社團願意拋磚引玉，捐贈圖書給學校， 共同豐富本市閱讀資源。

閱讀是未來公民不可或缺的能力之一， 培養學生閱讀習慣及啟發閱讀興趣是學校的重要目標。 新莊菁美扶輪社潘雅惠社長表示，希望透過贈書以及閱讀推廣活動， 促進校園圖書館藏書的多元化，並期盼學生能充分利用圖書館資源， 養成大量閱讀的習慣，在閱讀中發掘自己的興趣，培養求知慾， 找到自己的生涯方向。本次贈書活動扶輪社團將依各校開出的需求書 單購置圖書，每校預算2萬元整，後續並將依每學年借書量最高的1 0名學生，另贈予獎品及獎狀。

龔局長指出，提升學生閱讀能力為本市重要教育政策， 近年來也感謝許多民間資源的挹注， 例如臺灣歐德傢俱股份有限公司捐助偏鄉學校建置圖書室， 提供學童健康無毒閱讀環境，今年於8月底已完成本市長坑國小及瑞 平國小重新建置圖書館，並於9月於長坑國小辦理圖書館聯合啟用儀 式。另玉山志工基金會自97年度從事「玉山黃金種子計畫」， 為偏遠地區國小學童打造舒適的閱讀環境，該會已於本市成立9座玉 山圖書館。

為全方位提升學生閱讀素養，本市透過打造閱讀優質環境、 提升閱讀教學能力、體驗廣泛閱讀活動進而提升學生閱讀理解能力， 建立學校書香天地，未來並將活化60校的閱讀角， 充實館藏主題圖書66萬冊，希望在軟硬體的建設下， 豐富老師們的教學資源，提升學生學習視野， 讓孩子享受悠遊書中的樂趣。