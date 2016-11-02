喝酒易臉紅？ 當心中風機率高近2倍

中風是國人十大死因的第三號殺手，而造成中風的原因很多，包含年紀、高血壓、糖尿病、高血脂、心臟病、心房顫動、抽菸等。不過新研究發現，若男性喝一杯啤酒就臉紅，甚至醉倒，很可能有基因缺陷，中風機率比一般人高出近2倍。研究結果今年9月份刊登在國際醫學期刊「中風（Stroke）」。

乙醛去氫酶（ALDH2）扮演人體代謝酒精的關鍵角色，如果你喝酒易臉紅，甚至容易醉倒，代表你可能帶有乙醛去氫酶2基因缺陷純合子（ALDH2*2/*2），這是亞洲人最常出現的基因變異，中國大陸約35%的人口具有此種基因變異，日本有30%，韓國為20%，台灣則高達47%，是全球比率最高的國家，白人比例不到5%。



三總研究發現，ALDH2基因變異有分兩種，兩種基因變異皆會讓人喝酒易臉紅，其中約6%的民眾完全無法代謝乙醛，致使飲酒易醉。第一型的人喝酒易臉紅，但身體不會感到不適，第二型的人除了易臉紅外，還會合併心悸、噁心、嘔吐等現象。

第一型的人只有致癌風險，第二型的人除了致癌風險高以外，罹患缺血性中風機率也較一般人高出1.93倍。建議這類民眾盡量別碰酒，也避免吸菸、控制三高、維持運動、正常飲食習慣，才能遠離中風威脅。

不過研究也發現，只有男性會因ALDH2基因變異，而提高罹癌和中風機率，如果女性也有這兩種基因變異，幾乎沒有中風風險，初步推斷是因為女性會分泌女性荷爾蒙來活化乙醇，因而降低了風險。



三軍總醫院神經科部主治醫師宋岳峰表示，目前可透過抽血檢測乙醛去氫酶2基因，不過，有簡單方法可以自我初步測試，若年輕時第一次喝一杯啤酒後會出現臉紅現象，代表極可能有乙醛去氫酶2基因變異；若飲用少許酒精就會造成身體極大不適，可能就是乙醛去氫酶2基因缺陷純合子基因型。



宋岳峰醫師說，不是有這個基因、飲酒就一定會中風。台灣飲酒文化盛，且可能仿效每天喝1、2杯紅酒保養心血管，但台灣有此類基因變異的人很多，最好還是節制飲酒。